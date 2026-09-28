اتاق بازرگانی فارس برای برگزاری نمایشگاه تخصصی نفت، گاز و انرژی با هدف ایجاد ارتباطات تجاری، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت ظرفیت‌های صادراتی در حال تدوین الزامات است.

برنامه‌ریزی اتاق بازرگانی فارس برای برگزاری نمایشگاه نفت، گاز و انرژی

برنامه‌ریزی اتاق بازرگانی فارس برای برگزاری نمایشگاه نفت، گاز و انرژی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اتاق بازرگانی فارس برای برگزاری نمایشگاه تخصصی نفت، گاز و انرژی با هدف ایجاد ارتباطات تجاری، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت ظرفیت‌های صادراتی در حال تدوین الزامات است.

کاوه خیری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس، در نشست تخصصی کمیسیون انرژی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی گفت: مدیران و کارشناسان اقتصادی در این نشست، ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه نفت، گاز و انرژی فارس را در آذرماه ۱۴۰۵ بررسی کردند.

او افزود: توسعه همکاری میان بخش خصوصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از جمله محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه تخصصی می‌تواند زمینه را برای شناسایی ظرفیت‌های شرکت‌های فعال، ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و فراهم کردن بستر جدید همکاری‌های تجاری فراهم کند.

او با اشاره به ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی شرکت‌های حاضر در نمایشگاه تأکید کرد: پیگیری مذاکرات و ارتباطات شکل‌گرفته میان فعالان اقتصادی اهمیت دارد تا این تعاملات به همکاری‌های عملیاتی، قرارداد‌های تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر شود.

خیری همچنین از پیگیری برای ثبت نمایشگاه نفت و انرژی فارس در تقویم نمایشگاهی وزارت نفت خبر داد و گفت: قرار گرفتن این رویداد در تقویم وزارت نفت، به افزایش اعتبار، دامنه مشارکت و حضور هدفمندتر شرکت‌ها و مجموعه‌های تخصصی کمک می‌کند.

او در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و ایجاد پیوند میان توانمندی‌های شرکت‌های داخلی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازار‌های صادراتی، از مهم‌ترین الزامات موفقیت این رویداد تخصصی است.

نمایشگاه نفت، گاز و انرژی فارس قرار است آذر امسال برگزار شود.