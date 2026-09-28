به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در این نشست با اشاره به آمار کاهش تلفات تصادفات برون‌شهری گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، استان در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ کاهش قابل توجهی در تلفات تصادفات برون‌شهری داشته است.

پیمانجو افزود: همکاری پلیس، راهداری، اورژانس، هلال‌احمر، دانشگاه علوم پزشکی و دیگر دستگاه‌های اجرایی در کاهش حوادث مؤثر بوده است و با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی استان، ادامه این روند نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند در جاده‌های استان گفت: تعداد دوربین‌های ثبت تخلف از ۲۱ دستگاه به ۷۵ دستگاه افزایش خواهد یافت که ۱۰ دستگاه از این تعداد نیز نصب شده است.

پیمانجو اضافه کرد: همچنین تعداد دوربین‌های نظارتی از ۱۰ دستگاه به ۲۸ دستگاه افزایش پیدا می‌کند و در مجموع ۱۰۳ سامانه نظارتی و ثبت تخلف در محور‌های استان فعال خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همچنین از ثبت بیش از ۹ میلیون تردد بین‌استانی در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی محور‌های یاسوج ـ پاتاوه، گچساران ـ بابامیدان، بابامیدان ـ یاسوج و گچساران ـ بهبهان را از محور‌های پرتردد استان اعلام کرد و افزود: بخش قابل توجهی از تخلفات سرعت نیز در همین محور‌های اصلی ثبت شده است.

فرمانده پلیس راه استان، نیز با اشاره به برخی نقاط حادثه‌خیز گفت: پل زردک یکی از نقاط نگران‌کننده است و پیش از بهره‌برداری از مسیر جدید باید وضعیت این پل تعیین تکلیف شود.

سرهنگ دانایار افزود: در این محدوده برخی خودرو‌ها برای ورود به مسیر نقاره خانه برخلاف ممنوعیت موجود حرکت می‌کنند که این مسئله خطر تصادف را افزایش می‌دهد.

دانایار با اشاره به وضعیت پل مختار نیز گفت: اجرای این پروژه به دلیل شرایط خاص منطقه و قرار گرفتن بخشی از عملیات در بستر رودخانه بشار، زمان‌بر است و باید برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر، اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.

وی همچنین محور پاتاوه ـ دهدشت را از مسیر‌های پرتردد استان دانست که در برخی نقاط با محدودیت عرض مواجه است و گفت: گندی‌خوری نیز همچنان یکی از نقاط حادثه‌خیز استان است و اخیراً دو تصادف منجر به فوت در این محدوده رخ داده است.

فرمانده پلیس راه استان همچنین از افزایش تردد‌های گروهی و فعالیت خودرو‌های موسوم به «شوتی» ابراز نگرانی کرد و گفت: برخورد با این خودرو‌ها به یکی از اولویت‌های پلیس تبدیل شده است.

وی افزود: در شش ماه نخست امسال یک هزار و ۹۱۲ خودروی شوتی در استان توقیف شده است و توقف این خودرو‌ها در جاده، به دلیل سرعت و شیوه تردد آنها، برای مأموران پلیس نیز با دشواری و خطر همراه است.

دانایار با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان گفت: بخشی از خودرو‌های شوتی به دلیل کوتاه‌تر بودن مسیر ارتباطی برخی استان‌های مرکزی و جنوبی از محور‌های کهگیلویه و بویراحمد عبور می‌کنند.

وی همچنین گفت: بررسی اطلاعات دوربین‌ها نشان می‌دهد برخی خودرو‌ها پس از حرکت از شیراز و عبور از آزادراه، از مسیر اقلید ـ یاسوج وارد محور‌های استان می‌شوند.

فرمانده پلیس راه استان با اشاره به آمار تصادفات گفت: ۴۹ درصد تصادفات ثبت‌شده در استان مربوط به واژگونی خودروهاست که ضرورت توجه بیشتر به وضعیت راه‌ها، سرعت و رفتار رانندگان را نشان می‌دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در پاسخ به موضوع دسترسی روستا‌ها و اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح گفت: در ابتدا اجرای زیرگذر پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل مخالفت‌های محلی، طرح احداث روگذر در دستور کار قرار گرفت.

پارسا افزود: اجرای این طرح منوط به تعیین تکلیف اراضی و تأمین زمین مورد نیاز است و در جلسات مختلف با شورای روستا و مردم منطقه نیز این موضوع بررسی شده است.

وی گفت: در آخرین پیگیری‌ها، موضوع برای بررسی‌های بیشتر به مشاور طرح ارجاع شده تا راهکاری با حداقل تملک یا بدون نیاز به تملک ارائه شود و رایزنی با شورای روستا برای رسیدن به توافق ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: اجرای روگذر می‌تواند دسترسی مستقیم میان دو روستا را فراهم کند و از نظر اجرایی نیز نسبت به زیرگذر با مشکلات کمتری از جمله مسائل مربوط به تأسیسات، آب‌های سطحی و انسداد مسیر مواجه است.

معاون عمرانی استاندار نیزدر این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت تصادفات درون‌شهری گفت: امسال در زمینه کاهش تلفات تصادفات درون‌شهری، استان در جایگاه نامطلوبی قرار دارد.

شهامت افزود: در شش ماه نخست امسال، تلفات تصادفات درون‌شهری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ درصد افزایش داشته است و این موضوع در کنار آمار تصادفات برون‌شهری، عملکرد کلی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی خواستار بررسی دقیق این موضوع در جلسه‌ای فوق‌العاده شد و گفت: باید نقاط وقوع تصادفات، نحوه وقوع حوادث، اقدامات انجام‌شده و نارسایی‌های موجود به‌صورت کارشناسی بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

شهامت همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مسئول باید اقدامات انجام‌شده را گزارش کنند و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ابتدایی جلسات به بررسی مصوبات جلسه قبل اختصاص یابد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به کاهش تصادفات برون‌شهری گفت: تصادفات برون‌شهری استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۴.۱ درصد کاهش داشته و این کاهش در ادامه روند کاهشی حدود ۱۷ درصدی سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده روند مطلوبی است.

رحمانی افزود: با این حال، در شش ماه نخست امسال به دلیل وقوع دو تصادف گروهی، تلفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است و لازم است پلیس راه، راهداری، معاونت عمرانی و سایر دستگاه‌های مسئول برای جبران این افزایش در نیمه دوم سال برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تردد‌های جاده‌ای در شش ماه نخست امسال گفت: افزایش تلفات در شرایطی رخ داده که میزان تردد نیز کاهش داشته است و بنابراین نظارت و کنترل محور‌های مواصلاتی باید با جدیت بیشتری انجام شود.

استاندار با اشاره به وضعیت تصادفات درون‌شهری نیز گفت: افزایش ۱۳۷ درصدی تلفات تصادفات درون‌شهری قابل قبول نیست و باید جلسه‌ای فوق‌العاده برای آسیب‌شناسی دقیق این حوادث تشکیل شود.

رحمانی تأکید کرد: در این جلسه باید نقاط حادثه‌خیز، علت وقوع تصادفات، اقدامات انجام‌شده و نارسایی‌های موجود به‌صورت دقیق بررسی و راهکار‌های اجرایی برای کاهش تلفات ارائه شود.

وی همچنین بر برگزاری منظم شورای راهبری تصادفات جاده‌ای تأکید کرد و گفت: این جلسات حداقل هر سه ماه یک‌بار و حتی با فاصله زمانی کمتر برگزار شود تا موضوعات و مصوبات پیگیری و به فراموشی سپرده نشود.

استاندار افزود: اعضای شورا و مدیران دستگاه‌های مسئول باید با آمادگی کامل در جلسات حضور داشته باشند و نسبت به جزئیات موضوعات و وظایف محوله اشراف داشته باشند.

رحمانی با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات گفت: مصوبات باید به‌موقع ابلاغ و دستگاه‌های مسئول نیز گزارش اقدامات خود را ارائه کنند و هر دستگاه یا مسئولی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است، باید پاسخگو باشد.