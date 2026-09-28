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کیفیت هوای اصفهان قابل قبول، اما شاخص ۶ ایستگاه بر مدار قرمز و نارنجی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۲۲ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه ششم مهرماه با میانگین ۹۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و پارک زمزم با عدد ۸۱، احمدآباد۸۴، خیابان استانداری ۷۳، بهارستان غربی و رودکی ۹۶، خیابان پروین اعتصامی ۹۷، دانشگاه صنعتی ۷۴، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷۹، زینبیه ۷۲، سپاهانشهر ۷۶، فرشادی ۹۱، فیض ۹۵، کاوه ۸۲، کردآباد ۹۳ و شهرک منتظری ۶۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
همچنین شاخص کیفی هوا همچنین در ایستگاه خیابان انقلاب با عدد ۱۴۶، بزرگراه خرازی ۱۳۴، رهنان ۱۰۸، میرزا طاهر ۱۱۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه قهاب در محور شرق اصفهان با عدد ۱۶۱ و ولدان ۱۵۲ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.