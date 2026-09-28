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۴ واحد اقامتی سهخوابه با حضور امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، در منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) مشهد افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،این واحدهای اقامتی با هدف تقویت زیرساختهای رفاهی، فراهمسازی محل اقامت مناسب و کاهش بخشی از هزینههای اسکان کارکنان، بازنشستگان و خانوادههای آنان ساخته شده است و ظرفیت مناسبی برای میزبانی از زائران و میهمانان ارتش در شهر مقدس مشهد فراهم میکند.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در آیین افتتاح این واحدها، با قدردانی از عوامل و دستاندرکاران اجرای این طرح، توجه به معیشت و رفاه کارکنان شاغل و بازنشسته را یکی از رویکردهای مهم در اجرای طرحهای رفاهی دانست و گفت: تلاش شده است با توسعه اماکن اقامتی، امکان بهرهمندی آسانتر و کمهزینهتر کارکنان، بازنشستگان و خانوادههای آنان از ظرفیتهای اقامتی در شهر مقدس مشهد فراهم شود.
امیر سرتیپ الهامی افزود: این ۴ واحد در مجموعه منطقه پدافند هوایی شمال شرق ساخته شده و در ساخت آنها از تجهیزات و تأسیسات بهروز و مصالح باکیفیت استفاده شده است تا محیطی مناسب برای اقامت و رفاه کارکنان، خانوادهها و میهمانان فراهم شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه اماکن اقامتی و رفاهی در منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع)، اظهار کرد: این منطقه طی سالهای اخیر با اجرای طرحهای عمرانی متعدد، گامهای مؤثری در راستای توسعه امکانات رفاهی کارکنان، بازنشستگان و خانوادههای آنان برداشته است.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، خاطرنشان کرد: این واحدهای اقامتی علاوه بر کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، در اختیار زائران و میهمانان نیز قرار خواهد گرفت تا با توجه به جایگاه ویژه شهر مقدس مشهد، زمینه اسکان مناسب آنان فراهم شود.
گفتنی است روند توسعه اماکن اقامتی در منطقه پدافند هوایی شمال شرق ادامه دارد و واحدهای اقامتی دیگری نیز در حال ساخت است که پیشبینی میشود تا پایان سال جاری تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.