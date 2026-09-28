به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرمانده انتظامی علی‌ آبادکتول گفت: سه نفر از اعضای یک خانواده‌ای در مناطق روستایی این شهرستان توسط فردی که با آنان اختلافات شخصی قبلی داشت به قتل رسیدند.

سرهنگ نوروزی افزود: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل یک جوان در تیرماه و دستگیری قاتل، یکی از بستگان مقتول دریک اقدام جنون آمیز در یکی از مناطق روستایی علی‌آبادکتول اقدام به قتل سه نفر از اعضای خانواده قاتل کرد و سپس متواری شد.

وی گفت: انگیزه این جنایت و همچنین دستگیری قاتل در حال پیگیری تخصصی است.