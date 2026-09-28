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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه حاجی آباد با رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز صبح شرایط جوی آرامی برقرار خواهد بود و بعدازظهر ناپایداری جوی در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
او افزود: در برخی از نقاط به دلیل فراهم نبودن شرایط بارش، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا در بیشتر ساعتها آرام و شناورهای سبک با رعایت احتیاط، امکان ترددهای دریایی را خواهند داشت.
حمزه نژاد، گفت: از فردا سه شنبه با تداوم ناپایداریهای عصرگاهی، افزایش بادهای جنوب شرقی برروی مناطق دریایی استان سبب متلاطم شدن دریا بویژه آبهای تنگه هرمز خواهد شد.
او افزود: از لحاظ دمایی نیز از فردا تا پایان هفته افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه پیش بینی میشود.