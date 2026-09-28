در سال آبی گذشته ۱۲۹.۵ میلی متر باران در استان بارید که در مقایسه با سال قبل از آن ۸۳ درصد افزایش دارد.

مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اشاره به بارش ۱۲۹.۵ میلی متری باران در سال آبی گذشته (از مهر ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵) میانگین بارش در استان را در مدت مشابه سال قبل از آن ۷۰.۹ میلیمتر و در بلند مدت ۱۲۱.۳ میلیمتر اعلام کرد و گفت: بارش‌های سال آبی گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸۳ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۷ درصد افزایش داشته است.

نخعی افزود: بیشترین بارش در این مدت از نهبندان با ۱۹۸ میلیمتر و کمترین میزان از طبس با ۷۱.۳ میلیمتر گزارش شده است.

وی گفت: با وجود افزایش میانگین بارندگی‌ها در استان، میانگین بارش‌ها در ۷ مرکز شهرستان از جمله حاجی آباد، اسدیه، عشق آباد، بشرویه و بیرجند در مقایسه با بلند مدت کاهشی بوده است.

مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: کریموی سرایان با ۳۱۷ میلیمتر، باقران بیرجند با ۳۱۵ میلیمتر و طارق نهبندان با ۳۰۲ میلیمتر به ترتیب ایستگاه‌های پربارش استان بودند.

نخعی با بیان اینکه میانگین دمای استان در سال ۱۸.۹ درجه سلسیوس است گفت: میانگین دمای استان در سال زراعی منتهی به ۳۱ شهریور امسال، ۱.۵ تا ۲.۵ درجه سلسیوس بیشتر ازمیانگین دمای استان بوده است.