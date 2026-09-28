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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۷/۰۶

سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی کشور بارش‌های پراکنده پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶- ۰۸:۵۹
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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