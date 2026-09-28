به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ سیدعلیرضا میروکیلی گفت: با توجه به سرقت در حوزه استحفاظی راه آهن یزد، تیمی از ماموران پلیس به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس راه آهن با گشت زنی‌های ویژه، یکی از سارقان را که قصد سرقت داشت، شناسایی و او را در عملیاتی دستگیر کردند. جانشین پلیس راه آهن یزد گفت: سارق در اداره پلیس به سرقت کابل و علائم الکترونیکی مربوط به خط راه آهن با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد.

میروکیلی گفت: ماموران با هماهنگی قضایی، همدستان سارق را نیز دستگیر کردند و آنها را پس از تشکیل پرونده به دادسرا تحویل دادند.