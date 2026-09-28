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فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: پیشبینی میشود بیش از ۲۰ هزار نفر در مرحله دوم رزمایش «جانفدایان ایران امام رضایی» در شهرستان زنجان شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ علیرضا حیدری گفت: این رزمایش روز نهم مهرماه جاری ساعت ۹ صبح در خیابان شهید قرهجلو و با حضور مردم در قالب گردانهای «جانفدا» برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور مردم در میدانها و خیابانها از زمان آغاز جنگ رمضان در نهم اسفندماه افزود: بیش از ۳۵ میلیون نفر در کشور برای شرکت در برنامه «جانفدایان ایران امام رضایی» ثبتنام کردهاند و این رزمایش با هدف حفظ انسجام مردم و نمایش اقتدار و آمادگی کامل برای مقابله با دشمنان در همه استانها و شهرستانها برگزار میشود.
حیدری رویکرد و محوریت اصلی این رزمایش را حفاظت از ایران اسلامی، تبعیت از ولایت فقیه و اعلام آمادگی و ایثار مردم استان برای پاسداری از تمامیت ارضی، امنیت ملی و ارزشها و دستاوردهای نظام بیان کرد و گفت: تمام علاقهمندان به شرکت در این رزمایش بدون هیچ محدودیتی میتوانند حضوری پرشور داشته باشند تا افتخاری دیگر در این عرصه برای مردم استان و ایران اسلامی در تاریخ ثبت شود.
وی با بیان اینکه مرحله نخست این برنامه اردیبهشتماه امسال در مجموعه سپاه ناحیه زنجان برگزار شد، افزود: برگزاری مرحله دوم با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم، نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاهها، نهادها، ادارات و کارخانههاست.