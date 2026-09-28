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مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران از میزبانی نخستین رویداد ملی «حل مسئله و نوآوریهای مسجدمحور» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران از میزبانی استان مازندران در نخستین رویداد ملی «حل مسئله و نوآوریهای مسجدمحور» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، کادرسازی و ارتقای توانمندی مدیران و اعضای فعال کانونهای فرهنگی هنری مساجد برگزار میشود.
علیرضا مومنی خنکدار گفت: این رویداد در راستای تحقق اهداف راهبردی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و با رویکرد شناسایی، توانمندسازی و شبکهسازی نیروهای فعال مسجدی برگزار میشود.
وی افزود: در این رویداد، جمعی از مدیران و اعضای فعال کانونهای فرهنگی هنری مساجد از سراسر کشور حضور خواهند داشت و طی چند روز در برنامههای آموزشی، کارگاهی، مهارتی و شبکهسازی شرکت میکنند.
مومنی خنکدار با بیان اینکه مازندران میزبان این دوره از رویداد ملی است، گفت: برنامههای این رویداد از یکشنبه ۵ مهرماه آغاز شد و تا پنجشنبه ۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران ادامه داد: آیین افتتاحیه، تشکیل گروههای کاری، برگزاری کارگاههای تخصصی، نشستهای انتقال تجربه، سخنرانی، بازیهای مهارتی، برنامههای شبکهسازی و مشاورههای عملیاتی از جمله برنامههای پیشبینیشده برای این رویداد است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در روز پایانی، داوری نهایی تیمها و بازدید میدانی از کانون فرهنگی هنری شهدای خرماکلا انجام خواهد شد و پس از مراسم اختتامیه، برنامه تفریحی و بازگشت شرکتکنندگان به مبادی اولیه پیشبینی شده است.
مومنی خنکدار با اشاره به شرایط حضور در این رویداد ملی، اظهار کرد: شرکتکنندگان باید در بازه سنی ۲۰ تا ۴۵ سال قرار داشته، حداقل مدرک دیپلم داشته و دارای سمت «مدیر» یا «عضو فعال» کانونهای فرهنگی هنری مساجد باشند و تأییدیه نهایی مراحل ارزیابی و مصاحبه را کسب کرده باشند.
وی با بیان اینکه برای برگزیدگان این رویداد مزایای ویژهای در نظر گرفته شده است، گفت: اهدای هدایای نقدی، لوح تقدیر و تندیس، اعطای گواهینامه معتبر پایان دوره، عضویت در «شبکه راهبران نوآوری» و بهرهمندی از حمایتهای مستمر پس از رویداد از جمله این مزایا است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران همچنین از اعزام برگزیدگان برتر به رویداد ملی مانوین در اصفهان خبر داد و افزود: حمایت از ایدهها و ظرفیتهای نوآورانه فعالان مسجدی میتواند زمینهساز نقشآفرینی مؤثرتر کانونهای فرهنگی هنری مساجد در حل مسائل جامعه باشد.
وی با تأکید بر اهمیت حضور منظم شرکتکنندگان در برنامههای رویداد، تصریح کرد: با توجه به فشردگی برنامهها، حضور در تمامی نشستها، کارگاهها و برنامههای پیشبینیشده الزامی است و غیبت در هر بخش در ارزیابی نهایی شرکتکنندگان لحاظ خواهد شد.