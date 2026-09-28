در دویست و یازدهمین شب تجمعات شبانه، مردم از علل موفقیت نیرو‌های مسلح کشورمان در عملیات شکار زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی گفتند، شکاری که در کنار دیگر پیروزی ها، پرچم کشورمان را هم برافراشته‌تر کرده است.