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قدردانی مردم از اقتدار نیرو‌های مسلح در تجمعات شبانه

در دویست و یازدهمین شب تجمعات شبانه، مردم از علل موفقیت نیرو‌های مسلح کشورمان در عملیات شکار زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی گفتند، شکاری که در کنار دیگر پیروزی ها، پرچم کشورمان را هم برافراشته‌تر کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶- ۰۸:۵۳
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، نیروهای مسلح کشور
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