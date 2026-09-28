برنامه‌های «آیینه خانه» با بازخوانی آیین تکریم و احترام به سالمندان، «سینما فرهنگ» با معرفی فیلم «فرار»، «ققنوس» با بررسی شعر مشروطه و «مستند فرهنگ» با مرور زندگی و کارنامه هنری زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «آیینه خانه» از گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، از ساعت ۹ تا ۱۰، با محوریت موضوع «تکریم سالمندان» به بررسی ابعاد مختلف دوران سالمندی می‌پردازد.

این برنامه در سه محور تخصصی و در گفت‌و‌گو با کارشناسان، زوایای گوناگون این دوره از زندگی را واکاوی می‌کند. ابتدا دکتر محسن سلمان‌نژاد، متخصص حوزه سالمندان، با طرح این پرسش که آیا سالمندی پایان یک دوره یا آغاز فصلی تازه از زندگی است، به بررسی این موضوع می‌پردازد. سپس دکتر عبدالله معتمدی، روان‌شناس و استاد دانشگاه، وظایف و مسئولیت‌های خانواده‌ها و فرزندان در قبال سالمندان را تبیین می‌کند. در بخش پایانی گفت‌و‌گو‌ها نیز دکتر معصومه حاتمی، روان‌شناس و استاد دانشگاه، راهکار‌های عملی و مؤثر برای ایجاد حس خوب و نشاط در سالمندان را بررسی می‌کند.

بخش تعاملی این برنامه نیز با طرح این پرسش از مخاطبان همراه است: «اگر پدر و مادرتان خواسته‌ای از شما داشته باشند، آن خواسته چیست؟» گزارش‌های میدانی این بخش را حمیرا فراتی تهیه و ارائه می‌کند.

برنامه «آیینه خانه» به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، اجرای حامد عباسی و هماهنگی زهره صادقی پخش می شود و در کنار بخش‌های کارشناسی، شامل یک بخش نمایشی نیز هست.

برنامه «سینما فرهنگ» هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، به معرفی فیلم سینمایی «فرار» به کارگردانی جمشید حیدری می‌پردازد.

«فرار» محصول سال ۱۳۶۳ و نوشته سیروس الوند است. داستان فیلم با آغاز جنگ ایران و عراق شکل می‌گیرد؛ پسر آقا کمال که تازه ازدواج کرده است، راهی جبهه می‌شود و به شهادت می‌رسد. در همین حال، علی، پسر همسایه، که تاب مشکلات زندگی را ندارد، به‌طور غیرقانونی از مرز می‌گذرد و به آلمان غربی می‌رود. او در آنجا با مصطفی، مردی که سال‌ها پیش به اروپا رفته و از راه جیب‌بری زندگی می‌کند، آشنا می‌شود؛ اما پس از مدتی، زندگی در وطن را ترجیح می‌دهد.

این فیلم در برنامه، به‌عنوان هفتمین فیلم سینمایی بلند ساخته‌شده در دوران هشت‌ساله دفاع مقدس معرفی می‌شود.

«سینما فرهنگ» از تولیدات گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که با روایت و تحلیل امین خرمی و تهیه‌کنندگی رؤیا ولی‌زاده، ساعت ۱۴:۴۵ پخش می‌شود.

«ققنوس» در سه گفت‌و‌گو به بررسی شعر دوره مشروطه، فعالیت مجمع جهانی قلم و نخستین جشنواره سراسری شعر و ادب دانشگاهیان می‌پردازد.

در بخش نخست، با میرزاخانی، مدیر کتابخانه عمومی استاد محتاط اراک، درباره واکاوی شعر مشروطه و نقد کتاب «استاد عشق» گفت‌و‌گو می‌شود. در این بخش، شعر مشروطه از منظر پیوند ادبیات با تحولات اجتماعی و تاریخی آن دوره بررسی می‌شود و کتاب «استاد عشق» نیز موضوع گفت‌و‌گو و نقد قرار می‌گیرد.

ابوالقاسم وردیانی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع جهانی قلم، مهمان دیگر برنامه است. محور این گفت‌و‌گو، شکل‌گیری شبکه‌ای فعال از اهل قلم است، شبکه‌ای که با هدف ایجاد پیوند میان نویسندگان، شاعران، مترجمان و دیگر فعالان حوزه اندیشه و ادبیات فعالیت می‌کند.

همچنین دکتر حسینی، دبیر نخستین جشنواره سراسری شعر و ادب دانشگاهیان، درباره برگزاری این رویداد و جایگاه ادبیات در فضای دانشگاهی سخن می‌گوید. این جشنواره با میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و بستری برای حضور دانشگاهیان در حوزه شعر و ادب فراهم می‌کند.

«یک شعر، یک شاعر»، «شعری که زندگی است» با اجرای دکتر شکراللهی و «ویراستار» با اجرای استاد رهگذر، از دیگر بخش‌های «ققنوس» هستند.

برنامه زنده «ققنوس» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، ساعت ۱۵، به تهیه‌کنندگی مریم مردانی، نویسندگی معصومه علوی‌نکو و گویندگی مهدی محمدیان پخش می‌شود.

برنامه «مستند فرهنگ» از تولیدات گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، به مرور زندگی و فعالیت‌های هنری زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده می‌پردازد.

زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده، متولد ۱۳۱۶ در اردبیل، دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر از مدرسه هنر‌های دراماتیک و موسیقی بیرمنگام انگلستان و آکادمی هنر‌های نمایشی و موسیقی لندن و همچنین کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران بود. او فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۴۶ در رادیو و تلویزیون آغاز کرد.

این هنرمند فقید که بازی در فیلم «حسن کچل» به کارگردانی علی حاتمی، نخستین تجربه سینمایی او به شمار می‌رفت، در آثار برجسته‌ای همچون «اتللو»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «ملیحه» و «عروس فراری» به ایفای نقش پرداخت و سرانجام سی‌ام شهریورماه سال جاری چشم از جهان فروبست.

این برنامه که به یاد و تکریم این هنرمند پیشکسوت اختصاص دارد، به تهیه‌کنندگی و روایت حمیرا فراتی، ساعت ۱۹:۳۰، پخش می‌شود.