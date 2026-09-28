پخش زنده
امروز: -
کارشناسان واحد نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور، حین بازدیدهای مستمر روزانه، مقدار ۱۳۵ کیلوگرم انواع گوشت و آلایش تاریخمنقضی و غیربهداشتی را توقیف و از چرخه مصرف انسانی خارج کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس شبکه دامپزشکی نیشابور گفت: در راستای حفظ سلامت عمومی ونظارت های مستمر بر زنجیره تامین مواد غذایی، در جریان بازدیدهای روزانه کارشناسان واحد نظارت این اداره از مراکز عرضه، توزیع و نگهداری فرآوردههای خام دامی، این مقدار گوشت و آلایش غیرقابل مصرف کشف و ضبط شد.
دکتر علی سلیمانی، در این خصوص اظهار کرد: این اقلام بهدلیل انقضای تاریخ مصرف، شرایط نامناسب نگهداری و عدم انطباق با ضوابط بهداشتی، قابلیت مصرف انسانی را نداشت و پس از تنظیم صورتجلسه، از چرخه مصرف خارج و جهت معدومسازی به محل مورد تأیید منتقل شد.
وی با تأکید بر تداوم بازدیدهای روزانه و تشدید نظارتهای بهداشتی افزود: با متخلفان حوزه بهداشت موادغذایی برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد میشود و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.
رییس شبکه دامپزشکی نیشابور، از شهروندان خواست: فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و به مهر وبرچسب دامپزشکی، تاریخ تولید و انقضا و شرایط نگهداری توجه ویژه داشته باشند.