کارشناسان واحد نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور، حین بازدیدهای مستمر روزانه، مقدار ۱۳۵ کیلوگرم انواع گوشت و آلایش تاریخ‌منقضی و غیربهداشتی را توقیف و از چرخه مصرف انسانی خارج کردند.

توقیف و حذف ۱۳۵ کیلوگرم گوشت و آلایش تاریخ‌منقضی و غیربهداشتی در نیشابور

توقیف و حذف ۱۳۵ کیلوگرم گوشت و آلایش تاریخ‌منقضی و غیربهداشتی در نیشابور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس شبکه دامپزشکی نیشابور گفت: در راستای حفظ سلامت عمومی ونظارت های مستمر بر زنجیره تامین مواد غذایی، در جریان بازدیدهای روزانه کارشناسان واحد نظارت این اداره از مراکز عرضه، توزیع و نگهداری فرآورده‌های خام دامی، این مقدار گوشت و آلایش غیرقابل‌ مصرف کشف و ضبط شد.

دکتر علی سلیمانی، در این خصوص اظهار کرد: این اقلام به‌دلیل انقضای تاریخ مصرف، شرایط نامناسب نگهداری و عدم انطباق با ضوابط بهداشتی، قابلیت مصرف انسانی را نداشت و پس از تنظیم صورت‌جلسه، از چرخه مصرف خارج و جهت معدوم‌سازی به محل مورد تأیید منتقل شد.

وی با تأکید بر تداوم بازدیدهای روزانه و تشدید نظارت‌های بهداشتی افزود: با متخلفان حوزه بهداشت موادغذایی برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد می‌شود و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.

رییس شبکه دامپزشکی نیشابور، از شهروندان خواست: فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و به مهر وبرچسب دامپزشکی، تاریخ تولید و انقضا و شرایط نگهداری توجه ویژه داشته باشند.