مرحله نخست توزیع ملزومات تحصیلی به یاد رهبر شهید و شهدای مدرسه میناب در بندرکیاشهر

مرحله نخست توزیع ملزومات تحصیلی به یاد رهبر شهید و شهدای مدرسه میناب در بندرکیاشهر

«به یاد رهبر شهید و شهدای مدرسه میناب»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس کمیته امداد امام (ره) بندرکیاشهر گفت: در مرحله نخست توزیع ملزومات تحصیلی بین دانش آموزان کم برخوردار این منطقه، ۱۳۰ بسته تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار به ارزش ۵۲۰ میلیون تومان بین این دانش آموزان توزیع شد.

علیرضا ساعدی افزود: ارزش هر بسته ۴ میلیون تومان است که بین دانش آموزان جامعه هدف در مقاطع دبستانی، متوسطه اول و متوسطه دوم توزیع شد.

وی با اشاره به همکاری مسئولان کیاشهر در اجرای این کار خداپسندانه و استقبال گرم خانواده‌ها و دانش‌آموزان، گفت: قرار است به زودی مراحل بعدی توزیع ملزومات تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند اجرا شود.