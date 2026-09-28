معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات واترپلو رده سنی ۱۱ تا ۱۷ سال با حضور ۴۰ ورزشکار در قالب چهار تیم به میزبانی کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات واترپلو با هدف گرامیداشت روز جهانی شنا و ایجاد زمینه برای حضور و رقابت بیشتر نوجوانان در رشته واترپلو برگزار شد.

تیم سورن عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم کوثر در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم المپیک نیز مقام سوم را کسب کرد.

برگزاری مسابقات واترپلو، گامی در راستای توسعه و ترویج رشته‌های آبی و شناسایی استعداد‌های نوجوان در کیش است.