بالگرد اورژانس هوایی آباده برای انتقال مصدوم ۱۹ ساله در حادثه ترافیکی از اقلید به شیراز به پرواز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده گفت: بالگرد اورژانس هوایی آباده برای انتقال مصدوم ۱۹ ساله که در پی حادثه ترافیکی دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود به شهرستان اقلید اعزام شد.

صادق رضا فرهادی افزود: این مصدوم پس از بستری و دریافت اقدامات درمانی اولیه در بیمارستان اقلید با توجه به شرایط بالینی و نیاز به دریافت خدمات تخصصی با بالگرد به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شد.

مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده بیان کرد: استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی، موجب تسریع در انتقال بیماران و مصدومان نیازمند خدمات تخصصی به مراکز درمانی مجهز می‌شود.