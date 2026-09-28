به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه امروز دوشنبه آسمان استان ابری با کاهش ابر‌ها خواهد بود گفت: فردا سه شنبه جو استان پایدار و آسمان صاف تا نیمه ابری است.

غلامپور با اشاره به تغییر شرایط جوی از اواخر فردا افزود: از آخر وقت روز افزایش ابر، وزش به نسبت شدید باد، رگبار پراکنده و رعد و برق خواهیم داشت.

وی گفت: از اواخر سه شنبه تا چهارشنبه علاوه بر کاهش دما، همچنان رپبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود، اما پنجشنبه و جمعه دوباره جو استان پایدار و آسمان صاف تا نیمه ابری خواهد بود.

به گفته غلامپور، دریا هم امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

همچنین اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳ درجه بود که گلوگاه با ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و دلیر چالوس با ۷ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب، گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران بودند.