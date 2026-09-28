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۴ دانش آموزان شهید شهرستان لامرد، امسال در کلاسهای درس مدارس این شهر غائب بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،۴ دانش آموزان شهید شهرستان لامرد، امسال در کلاسهای درس مدارس این شهر غائب بودند.
ایلیا خاتمی، عبدالمصور رحمانی، هلما سادات احمدیزاده و الهام زائری، چهار دانشآموز فوتبالیست و والیبالیست بودند که در جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک به ورزشگاه کودکان و نوجوانان لامرد شهید شدند.
نهم اسفند پارسال ، دشمن آمریکایی چهار موشک را به شهر لامرد پرتاب کرد که یکی از آنها ورزشگاه این شهر را نشانه گرفت و باعث شهادت این چهار دانشآموز شد.