به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،۴ دانش آموزان شهید شهرستان لامرد، امسال در کلاس‌های درس مدارس این شهر غائب بودند.

ایلیا خاتمی، عبدالمصور رحمانی، هلما سادات احمدی‌زاده و الهام زائری، چهار دانش‌آموز فوتبالیست و والیبالیست بودند که در جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک به ورزشگاه کودکان و نوجوانان لامرد شهید شدند.

نهم اسفند پارسال ، دشمن آمریکایی چهار موشک را به شهر لامرد پرتاب کرد که یکی از آنها ورزشگاه این شهر را نشانه گرفت و باعث شهادت این چهار دانش‌آموز شد.