مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد: واریز بهای گندم‌های فروخته شده به دولت به حساب کشاورزان امروز ادامه می‌یابد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سید سعید راد با بیان اینکه واریز مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در این مرحله، امروز دوشنبه نیز استمرار می‌یابد، تصریح کرد: با این ۷۳ همت واریزی، تاکنون نزدیک به ۸۳ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران افزود: تاکنون نزدیک به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و دوستانمان در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیگیر هستند که انشالله بقیه مطالبات نیز تامین و پرداخت شود.

روز شنبه این هفته، حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تامین ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران در طرح خرید تضمینی گندم خبر داد که این مبلغ طبق روال بانکی، به حساب گندمکاران واریز می‌شود.