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اردوی جهادی «لبخند با برکت» با همت بنیاد برکت و با همت قرارگاه فرهنگی جهادی عمار، در مناطق کمبرخوردار شهرستان تربتجام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر قرارگاه فرهنگی جهادی عمار گفت:این اردوی جهادی به مدت سه روز در مناطق کم برخوردار و محله کرامت شهرستان تربت جام برگزار و در این مدت، پزشکان با حضور در مناطق هدف، خدمات دندانپزشکی را در قالب طرح لبخند با برکت به مردم ارائه کردند.
محمد رضا جمالی افزود: در مدت اجرای اردوی جهادی، بیش از ۴۰۰ نفر از ساکنان مناطق کمبرخوردار شهرستان تربتجام در این اردو از خدمات ارائهشده بهرهمند شدند.
دبیر قرارگاه فرهنگیجهادی عمار،اظهار کرد:این اردو در قالب طرح «لبخند با برکت» و با رویکرد محرومیتزدایی و تقویت روحیه همدلی و خدمترسانی به مردم برگزار شد.