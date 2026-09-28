فاطمه توسلی، ژیمناست یزدی و نماینده ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، با کسب امتیاز‌های ۴۶.۴۳ و ۴۵.۸۳ در دو اجرای خود، به فینال رقابت‌های ترامپولین راه یافت و برای نخستین‌بار در تاریخ ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران، حضور یک ورزشکار ایرانی در فینال این ماده را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فاطمه توسلی، یکی از دو نماینده ایران در رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی ناگویا، با عملکردی درخشان در مرحله مقدماتی توانست جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت‌ها را به دست آورد.توسلی در اجرای نخست خود ۴۶.۴۳ امتیاز کسب کرد و در اجرای دوم نیز با ثبت ۴۵.۸۳ امتیاز، در جمع فینالیست‌های رقابت‌های ترامپولین قرار گرفت.

این موفقیت، دستاوردی تاریخی برای ژیمناستیک ایران به شمار می‌رود و برای نخستین‌بار یک ورزشکار ایرانی در رشته ترامپولین موفق به صعود به فینال بازی‌های آسیایی شده است.فاطمه توسلی از استان یزد، یکی از دو نماینده کشورمان در این رقابت‌هاست که با این صعود تاریخی، نام ژیمناستیک ایران را در جمع فینالیست‌های بازی‌های آسیایی ناگویا ثبت کرد.

هیأت ژیمناستیک استان یزد با تبریک این موفقیت ارزشمند به جامعه ورزش کشور، برای این ورزشکار در مرحله نهایی رقابت‌ها آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.