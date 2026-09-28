نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، از اجرای روشنایی بیش از ۱۳ کیلومتر از محور اهواز به حمیدیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی تردد در محورهای اصلی و شریانی استان خوزستان اظهار کرد: تأمین روشنایی جاده‌های اصلی، به‌ویژه مسیرهای پرتردد در محدوده شهری و محورهای مواصلاتی، یکی از نیازهای مهم استان و حوزه انتخابیه اهواز است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت محور اهواز به حمیدیه به‌عنوان یکی از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی افزود: این محور بخشی از مسیر طریق‌الحسین (ع) است و علاوه بر تردد روزانه شهروندان و مردم استان، در ایام اربعین نیز میزبان زائرانی است که از این مسیر به سمت مرزهای کشور حرکت می‌کنند؛ ازاین‌رو تأمین روشنایی آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد دارد.

یوسفی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، اختصاص اعتبارات ملی، حمایت ویژه سازمان راهداری کشور و همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان و همچنین استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، از مجموع ۲۰ کیلومتر پروژه روشنایی این محور، بیش از ۱۳ کیلومتر در فاز نخست اجرا شده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اشاره به برنامه تکمیل این پروژه تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با تلاش اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان، مقرر شده است هفت کیلومتر باقی‌مانده در قالب فاز دوم، طی ماه آینده اجرایی شود.

وی اظهار داشت: با تکمیل این طرح، ۲۰ کیلومتر از محور مواصلاتی اهواز به حمیدیه و مسیر منتهی به مرز از روشنایی برخوردار خواهد شد که اقدامی در راستای افزایش ایمنی تردد شهروندان، هم‌استانی‌ها و زائران اربعین حسینی است.