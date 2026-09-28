استان کرمانشاه در ایام اربعین حسینی میزبانی شایسته ای از میلیون‌ها زائر حسینی کرد و بیش از ۶۰ درصد از زائران از محور‌های این استان عازم مرز‌های خسروی، سومار و مهران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در نشست این ستاد که روز یکشنبه در وزارت کشور برگزار شد، از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه در اربعین حسینی امسال و راه‌اندازی مرز سومار تقدیر شد.

جلسه ۱۴۹ ستاد مرکزی اربعین با حضور پورجمشیدیان قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، استانداران کرمانشاه و ایلام، معاون استاندار خوزستان و اعضای کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین برگزار شد.

در ابتدای جلسه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این سه استان، برای برگزاری مراسم اربعین ارائه و پیشنهادهایی برای بهبود روند خدمات‌رسانی و رفع موانع زیرساختی مطرح شد. اعضای کمیته‌های ستاد مرکزی اربعین نیز گزارش عملکرد و پیشنهادهای خود را ارائه دادند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، فرماندهان و دانشمندان شهید و دانش‌آموزان مدرسه میناب گفت: در جریان تأمین امنیت اربعین امسال پنج نفر از نیروهای پدافند، شهید و ده نفر مجروح شدند که برخی از آنان از هموطنان ایرانی بودند.

پورجمشیدیان افزود: جبهه مقاومت با وجود تهدیدها و فشارهای موجود، همچنان در مسیر خود استوار است و دشمن به اهداف خود دست نخواهد یافت. قائم‌مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، نقش رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی و رادیو اربعین را در موفقیت برگزاری مراسم اربعین امسال مؤثر دانست و از تلاش دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امنیتی و انتظامی، شهرداری‌ها و کمیته‌های استانی قدردانی کرد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از استانداران کرمانشاه، ایلام و خوزستان نیز، به‌ویژه در زمینه مدیریت مرزهای اربعینی از جمله مرزهای سومار و چیلات، تشکر کرد و خواستار پیگیری جدی‌تر برای رفع کاستی‌های زیرساختی در این مناطق شد.

پورجمشیدیان، با اشاره به عملکرد استان‌های کرمانشاه، ایلام، کردستان و آذربایجان غربی در تأمین خدمات و امنیت زائران، افزود: تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر باعث بهبود مستمر روند برگزاری اربعین شده و تجربیات کسب‌شده در این مسیر، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در سال‌های آینده خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به افزایش جمعیت زائران در مشهد مقدس در دهه پایانی ماه صفر، از تلاش استاندار خراسان رضوی و همکارانش قدردانی کرد. استان کرمانشاه در ایام اربعین حسینی یک میزبانی شایسته از میلیون‌ها زائر حسینی ارائه کرد و بیش از ۶۰ درصد از زائران از محورهای این استان عازم مرزهای خسروی، سومار و مهران شدند.

در پایان عملیات اربعین حسینی نیز با وجود کاهش تردد در همه مرزهای اربعینی، مرز خسروی شاهد رشد نزدیک به ۵ درصد بود که با رضایت عمومی زائران همراه بود.