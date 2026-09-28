مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان، گفت: این سازمان برنامه‌های متنوعی را در حوزه‌های سلامت روان، سلامت جسم، تربیت بدنی، امور رفاهی، خوابگاه‌ها و تغذیه برای دانشجویان فراهم کرده و در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها، اجرای پروتکل‌های سلامت روان و HSE را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حسن‌آبادی، مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان، درباره برنامه‌های این سازمان برای فراهم کردن فضای بانشاط علمی در دانشگاه‌ها اظهار کرد: سازمان امور دانشجویان برنامه‌های متنوعی با توجه به مأموریت‌ها و تکالیفی که دارد، در قسمت‌های گوناگون برای دانشجویان فراهم کرده است.

مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در قسمت سلامت روان تلاش شده است پروتکل بازگشایی دانشگاه از نگاه سلامت روان مدنظر قرار بگیرد. در اینجا تکالیف و وظایفی برای مراکز مشاوره تعیین شده که تلاش کنند علاوه بر بحث غربالگری و پیگیری اولویت‌ها، همچنین تلاش کنند در واقع به ارکان دیگر دانشگاه کمک کنند که بازگشایی آرام، همراه با امید، همراه با امیدواری و همراه با شور و نشاط داشته باشید.

حسن‌آبادی گفت: در قسمت دوم که بحث مراکز بهداشت است، بحث نظارت‌های HSE بیشتر مدنظر ماست. از تابستان این برنامه شروع شده است؛ نظارت بر خوابگاه‌ها، نظارت بر اماکن عمومی، نظارت بر محیط‌های خاص دانشجویی، سم‌پاشی‌ها، نظارت، نمونه‌برداری آب و نظارت بر آب، نظارت بر فرایند تغذیه و رستوران‌ها از جمله فرایند‌هایی است که در پروتکل بازگشایی دانشگاه از نگاه HSE مدنظر بوده است.

وی با تشریح مفهوم HSE افزود: یعنی در واقع سلامت، ایمنی و محیط زیست. سلامت منظورمان سلامت جسم است، ایمنی، ایمنی محیط است و نظارت‌های ایمنی و محیط زیست هم به عبارتی دانشگاه عاری از آسیب‌های محیط زیستی باشد که بحث مدیریت پسماند‌ها و ... است.

مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در ادامه به برنامه همیاران سلامت اشاره کرد و گفت: آخرین بخش کاری ما پس از هشتمین همایش سراسری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت شکل گرفت. پروتکلی به دانشگاه‌ها ابلاغ شده که در آن بحث میز خدمت است؛ این همیاران در آغاز سال تحصیلی جدید برای ورود دانشجویان و همسالان خودشان مدنظر قرار داده‌اند.

حسن‌آبادی خاطرنشان کرد: پروتکل ابلاغ شده و به دانشگاه‌ها تأکید شده است که مراکز مشاوره و بهداشت برای اجرایی شدن این کار و بهبود کیفیت خدمات میز خدمت، تلاش خودشان را داشته باشند.