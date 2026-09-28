به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبکبار اظهار کرد: مجموعه حراست این مدیریت در راستای صیانت از شبکه توزیع برق و مقابله با بهره‌برداری غیرقانونی، با همراهی نیرو‌های انتظامی و امنیتی، تعداد ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در دو منزل مسکونی را شناسایی و ضبط کرد.

مدیر توزیع برق بهبهان با تاکید بر نقش مردم در شناسایی این مراکز گفت: نخستین افرادی که از فعالیت ماینر‌های غیرمجاز آسیب می‌بینند، مشترکان خانگی و صنعتی ساکن در اطراف این مراکز هستند. این مراکز با مصرف غیرمتعارف برق، موجب افت ولتاژ و حتی آسیب به وسایل برقی مشترکان همجوار می‌شوند.

وی ادامه داد: فعالیت غیرمجاز ماینر‌ها با تحمیل بار سنگین و پیش‌بینی‌نشده به شبکه برق، می‌تواند زمینه افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات و اختلال در پایداری شبکه را فراهم کند. از این رو، دست‌درازی به برق یارانه‌ای که حق مردم و سرمایه عمومی است، قابل اغماض نخواهد بود.

سبکبار تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز ماینر مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک و اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.