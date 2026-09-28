به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، ارتش پاکستان اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی این کشور در چند عملیات در مناطق مختلف بلوچستان طی ۹۶ ساعت گذشته، ۷۱ تروریست را کشته و تعدادی از مخفیگاه‌های آنان را منهدم کرده‌اند.

روابط عمومی ارتش پاکستان (آی اس پی آر) اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی در پی دریافت اطلاعات موثق، از ۲۱ سپتامبر عملیات‌هایی را علیه گروه‌های مسلح در مناطق «زیارت»، «شعبان» و اطراف آن آغاز کردند.

بر اساس این بیانیه، در جریان عملیات در منطقه شعبان، ۳۱ تروریست که به گفته ارتش پاکستان مورد حمایت هند بودند، کشته شدند.

همچنین طی ۷۲ ساعت گذشته ۲۳ تروریست دیگر در ادامه این عملیات به هلاکت رسیدند و مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و مواد منفجره کشف و ضبط شد.

روابط عمومی ارتش پاکستان همچنین از اجرای عملیات جداگانه در منطقه «نوشکی» و منطقه «مند» خبر داد که طی آن ۱۱ و ۶ تروریست دیگر کشته شدند.

ارتش پاکستان اعلام کرد عملیات پاکسازی در مناطق مختلف بلوچستان تا رفع کامل تهدید‌های امنیتی ادامه خواهد داشت و نیرو‌های امنیتی این کشور برای مقابله با آنچه «تروریسم مورد حمایت خارجی» خوانده شده، به عملیات خود ادامه می‌دهند.