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تصادف یک دستگاه سمند و یک دستگاه هیوندا در محور خرمشهر به اهواز، یک فوتی و چهار مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان، از وقوع تصادف یک دستگاه سمند و یک دستگاه هیوندا در محور خرمشهر به اهواز و روبهروی شهرک صنعتی خبر داد.
دکتر یاسین افرا گفت: این حادثه در ساعت ۲۳:۳۳ شامگاه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه ۵ نفر دچار حادثه شدند که چهار نفر مصدوم و یک نفر نیز جان خود را از دست داد. یکی از مصدومان، مردی ۳۱ ساله و بدحال بود و سه مرد دیگر نیز مصدوم شده بودند که مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر خرمشهر منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: فرد فوتشده، مردی مجهولالهویه با سن تقریبی ۳۰ سال بود که به علت شدت مصدومیت، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.