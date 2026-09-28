تصادف یک دستگاه سمند و یک دستگاه هیوندا در محور خرمشهر به اهواز، یک فوتی و چهار مصدوم برجا گذاشت.

یک فوتی و ۴ مصدوم در پی تصادف دو خودروی سواری در محور خرمشهر به اهواز

یک فوتی و ۴ مصدوم در پی تصادف دو خودروی سواری در محور خرمشهر به اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان، از وقوع تصادف یک دستگاه سمند و یک دستگاه هیوندا در محور خرمشهر به اهواز و روبه‌روی شهرک صنعتی خبر داد.

دکتر یاسین افرا گفت: این حادثه در ساعت ۲۳:۳۳ شامگاه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۵ نفر دچار حادثه شدند که چهار نفر مصدوم و یک نفر نیز جان خود را از دست داد. یکی از مصدومان، مردی ۳۱ ساله و بدحال بود و سه مرد دیگر نیز مصدوم شده بودند که مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیرو‌های اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر خرمشهر منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: فرد فوت‌شده، مردی مجهول‌الهویه با سن تقریبی ۳۰ سال بود که به علت شدت مصدومیت، پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس جان خود را از دست داده بود.