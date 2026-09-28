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شهر بصره در جنوب عراق همچون دیگر شهرهای این کشور شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به اعمال محدودیت در پروازهای ایران بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بصره، در این تجمع، روحانیون، شیوخ عشایر، اقشار مختلف جامعه و همچنین جمعی از نیروهای حشدالشعبی و مقاومت حضور داشتند و مخالفت خود را با آنچه «دیکتههای آمریکا بر تصمیمات دولت عراق» عنوان کردند، اعلام نمودند.
شرکتکنندگان هشدار دادند در صورت عدم پاسخگویی دولت به خواسته آنها مبنی بر باز شدن فرودگاهها به روی پروازهای ایرانی، گام بعدی، اعتصاب مردمی در داخل فرودگاههای عراق خواهد بود.