به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بصره، در این تجمع، روحانیون، شیوخ عشایر، اقشار مختلف جامعه و همچنین جمعی از نیرو‌های حشدالشعبی و مقاومت حضور داشتند و مخالفت خود را با آنچه «دیکته‌های آمریکا بر تصمیمات دولت عراق» عنوان کردند، اعلام نمودند.

شرکت‌کنندگان هشدار دادند در صورت عدم پاسخگویی دولت به خواسته آنها مبنی بر باز شدن فرودگاه‌ها به روی پرواز‌های ایرانی، گام بعدی، اعتصاب مردمی در داخل فرودگاه‌های عراق خواهد بود.