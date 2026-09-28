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مجموعهای از طرحهای آبرسانی و آبخیزداری در شهرستان خفر با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، همزمان با هفته دفاع مقدس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده سپاه فجر فارس گفت: بسیج سازندگی در شهرستان خفر ۱۷۸ کارگاه اشتغالزایی و ۱۴۴ طرح محرومیتزدایی را با صرف بیش از ۹۹ میلیارد تومان اجرا کرده است.
سردار یدالله بوعلی در آیین بهرهبرداری از این طرحها افزود: آبرسانی به ۱۰ روستای خفر به بهرهبرداری رسیده است و با اجرای طرحهای آبرسانی در استان، تاکنون ۴۱۳ روستای فارس از این خدمات بهرهمند شدهاند.
فرمانده سپاه شهرستان خفر هم از اجرای ۲۴ طرح آبرسانی، هشت طرح آبخیزداری و سه طرح راهسازی در این شهرستان خبر داد و گفت: مجریان برای طرحهای آبرسانی بیش از ۲۷ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان هزینه کردهاند.
سرهنگ هاشم افزود: ساخت مخزن، اصلاح شبکه آبرسانی روستاها، خرید و نصب آبشیرینکن، حفر و تجهیز چاه، برقرسانی و لولهگذاری از مهمترین اقدامات این بخش بوده است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر فارس هم گفت: طرح نخست آبرسانی روستایی قرار بود در مدت سه سال به ۳۷۲ روستای استان خدمات برساند، اما مشارکت گروههای جهادی و همراهی مردم این شمار را به ۴۱۳ روستا افزایش داد.
او اعتبار طرحهای آبخیزداری را بیش از ۱۱ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان اعلام کرد و گفت این طرحها ساخت بندهای سنگملاتی، اجرای کانالهای کشاورزی و احیا و مرمت قناتها را دربرمیگیرد.
سرهنگ علیاکبر طحان افزود: در مرحله دوم طرح امام حسن مجتبی ، رفع تنش آبی ۴۱۲ روستای دیگر فارس در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون عملیات رفع تنش آبی در ۳۵ روستا به پایان رسیده است.
او همچنین از اجرای ۳۴۷ طرح آبخیزداری و حمایت از کشاورزی خبر داد و گفت: لایروبی قنوات، ساخت کانالهای سیمانی و استخرهای ذخیره آب کشاورزی از جمله اقدامات این بخش است.
به سرهنگ طحان مجریان برای کنترل روانآبها و کاهش خسارت سیلاب، ۲۱ سد سنگین در بالادست روستاها و مسیر مسیلها ساختهاند.
طحان با اشاره به طرحهای مسکن محرومان گفت: با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن و گروههای جهادی، یکهزار و ۸۵۰ واحد مسکونی ساخته و به خانوادههای هدف واگذار شده است.