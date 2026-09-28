به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: زنگ مهربانی روز شنبه، ۱۱ مهر، به‌صورت نمادین در آموزشگاه دکتر شکوهی بیرجند نواخته می‌شود.

زاهدی‌اصل افزود: امسال نیز در قالب تفاهم‌نامه همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش، برنامه‌های مختلفی برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در مدارس پیش‌بینی شده است که جشن عاطفه‌ها یکی از مهم‌ترین این برنامه‌هاست.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی افزود: در این تفاهم‌نامه، موضوعاتی مانند اجرای طرح مهرآموز، ترویج فرهنگ انفاق، جمع‌آوری صدقات در مدارس، استفاده از ظرفیت شبکه شاد و همکاری در شناسایی و پیگیری وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مورد توجه قرار گرفته است.

زاهدی‌اصل از تغییر شیوه جمع‌آوری کمک‌های دانش‌آموزان در جشن عاطفه‌های امسال خبر داد و گفت: امسال به‌جای توزیع گسترده پاکت‌های جمع‌آوری کمک، در بیشتر مدارس از «کارت مهربانی» استفاده می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند کمک‌های خانواده‌ها را از طریق روش‌های الکترونیکی پرداخت کنند.

به گفته وی در این کارت، اطلاعات پویش جشن عاطفه‌ها و روش‌های مشارکت از جمله شماره کارت، کد دستوری، نرم‌افزار «صدقه من» و سامانه‌های نیکوکاری درج شده است و خانواده‌ها می‌توانند از طریق یکی از این روش‌ها کمک خود را واریز کنند.

زاهدی‌اصل گفت: در مدارس محل برگزاری مراسم نمادین، پاکت‌های جمع‌آوری کمک نیز به‌صورت محدود توزیع می‌شود تا این اقدام با حضور مسئولان و اصحاب رسانه به شکل نمادین انجام شود.

وی با اشاره به مزایای استفاده از روش‌های نوین پرداخت افزود: کاهش هزینه‌های چاپ و توزیع پاکت، کاهش حجم کار اجرایی و نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین کاهش استفاده مردم از پول نقد از جمله دلایل حرکت امسال به سمت روش‌های الکترونیکی است.

زاهدی اصل با بیان اینکه کمک‌های جمع‌آوری‌شده برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند هزینه می‌شود افزود: مدارس می‌توانند دانش‌آموزان نیازمند خود را به این نهاد معرفی کنند تا این دانش‌آموزان از کمک‌های تحصیلی، پوشاک و سایر حمایت‌های مورد نیاز بهره‌مند شوند.