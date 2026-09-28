به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احسان کریمی میبدی در پیامی شهادت خادم الرضا شهید محمد مهدی رضایی صدرآبادی را تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت، اوج حماسه‌سازی مردانی است که جان خویش را در راه عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی فدا می‌کنند.

خبر شهادت بسیجی شهید محمد مهدی رضایی صدرآبادی در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی، بار دیگر عطر شهادت را در فضای این سرزمین پراکند و برگ زرین دیگری بر دفتر حماسه و ایستادگی ملت بزرگ ایران افزود.

شهید رضایی، با نثار خون پاک خویش، نشان داد که پرچم غیرت و مقاومت این ملت، نسل به نسل برافراشته خواهد ماند و دشمنان این مرز و بوم بدانند که ایران اسلامی، سرزمین مردانی است که در دفاع از وطن، عزت و امنیت مردم، از جان خود نیز می‌گذرند.

اینجانب، ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار خادم‌الرضا، بسیجی شهید محمد مهدی رضایی به خانواده معظم و صبور شهید، همرزمان و مردم شریف استان یزد، علو درجات این شهید والامقام را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

احسان کریمی میبدی

مدیرکل صداوسیمای استان یزد

همچنین شب گذشته، مراسم وداع با پیکر جانباز شهید محمدمهدی رضایی صدرآبادی از شهدای نبرد رمضان با حضور مردم و مسئولان در حسینیه امیرچقماق یزد برگزار شد.

شهید محمد مهدی رضایی صدرآبادی، در جریان جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک و برخورد ترکش به ناحیه سر، دچار مجروحیت شدید شد و به درجه رفیع جانبازی نائل آمد و پس از تحمل جراحات، بامداد یکشنبه پنجم مهرماه به خیل همرزمان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و تدفین پیکر این شهید والامقام امروز دوشنبه ششم مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ از میدان امام رضا (ع) به سمت قطعه شهدای خلدبرین یزد برگزار می‌شود.

همچنین مراسم یادبود این شهید والامقام در روز سه‌شنبه هفتم مهرماه ساعت ۸ صبح در مسجد روضه محمدیه (حظیره) برگزار خواهد شد.