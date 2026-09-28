کمتر از دو هفته پیش از حمله هفتم اکتبر، عباس کامل رئیس (سابق) دستگاه اطلاعاتی مصر به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد و به برخی مسئولان رژیم صهیونیستی اسرائیلی هشدار داد حماس برای حمله‌ای بزرگ آماده می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه عکا، به نقل از رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد: مجله آتلانتیک آمریکا نوشت: کمتر از دو هفته پیش از حمله هفتم اکتبر، عباس کامل رئیس (سابق) دستگاه اطلاعاتی مصر به اسرائیل سفر کرد و به برخی مسئولان اسرائیلی هشدار داد حماس برای حمله‌ای بزرگ آماده می‌شود.

طبق این گزارش عباس زمان دقیق یا جزئیاتی از طرح حمله را ارائه نکرد، اما توصیه کرد برای جلوگیری از تنش، به حماس امتیاز‌های اقتصادی داده شود. سفر وی تقریبا یک ساعت به طول انجامید، اما هنوز هم مشخص نیست وی با کدام مسئولان اسرائیلی دیدار کرده بود و درخصوص این هشدار چه کاری صورت گرفته است.