فرماندار اردبیل از آغاز عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محور مواصلاتی «اردبیل - مشگین‌شهر - رضی» خبر داد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان، تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در بازدید از طرح بهسازی و روکش آسفالت جاده اردبیل_مشگین‌شهر گفت: هدف از اجرای این طرح، حفظ ایمنی مسافران و تسهیل در عبور و مرور جاده‌ای است.

وی با اشاره به اینکه این طرح تا یک ماه آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد، اضافه کرد: علاوه بر بهسازی و روکش آسفالت، ۱۵ کیلومتر روشنایی نیز در این مسیر اجرایی شده است.

فرماندار اردبیل عنوان کرد: در حال حاضر ۲۸ کیلومتر از مسیر‌های بزرگراهی این شهرستان با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا است که همه این طرح‌ها بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در حوزه راه‌های روستایی نیز یک هزار میلیارد ریال طرح آماده بهره‌برداری است، گفت: ۷۱ طرح در حوزه راه‌های روستایی در این شهرستان در حال اجرا است و قرارداد اجرای چهار طرح دیگر با اعتبار بیش از ۵۵ میلیارد ریال هم به امضا رسیده است.

قلندری، وضعیت برخورداری روستا‌های اردبیل از راه‌های دسترسی مناسب را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند شاخص‌های ایمنی و دسترسی در مسیر‌های روستایی و بزرگراهی شهرستان را به نحو مطلوبی ارتقا دهد.