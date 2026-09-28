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استاندار خراسانشمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۴ واحد صنعتی راکد استان احیا شده و با احتساب واحدهای راکد بخش کشاورزی، شمار واحدهای احیاشده به حدود ۷۴ واحد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهارداشت: احیای واحدهای تولیدی راکد یکی از سیاستهای مهم دولت است و باید با پیگیری مستمر و رفع موانع، زمینه بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات و برنامههای حوزه سرمایهگذاری افزود: تصویب برنامهها زمانی میتواند به نتیجه مطلوب منجر شود که سازوکار مشخصی برای پیگیری و اجرای آنها وجود داشته باشد و مدیران دستگاههای اجرایی باید این موضوع را بهصورت جدی دنبال کنند.
نوری تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید برای پیگیری امور، مصوبات و اقدامات، سازوکار مشخصی ایجاد کنند تا تصمیمات اتخاذشده از مرحله تصویب عبور کرده و به اجرای واقعی و دستاوردهای ملموس منجر شود.
استاندار خراسانشمالی همچنین بر رعایت الزامات بهداشتی و زیستمحیطی در محدوده شهرکهای صنعتی تأکید کرد و گفت: نباید در حریم شهرکهای صنعتی ساختوساز مسکونی انجام شود، چرا که تداوم این روند میتواند در آینده مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی ایجاد کند.
وی درباره نحوه واگذاری زمین به واحدهای صنعتی نیز اظهار کرد: زمین با هدف ایجاد فعالیت اقتصادی و تولید در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد و چنانچه پس از واگذاری، فعالیتی در زمین انجام نشود، باید مطابق ضوابط نسبت به بازپسگیری زمین با قیمت زمان واگذاری اقدام شود.
نوری ادامه داد: سیاست دولت، فعالسازی واحدهای تولیدی راکد و استفاده از ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید و اشتغال است، بنابراین اگر واحدی به هر دلیل غیرفعال باقی بماند، باید مطابق ضوابط نسبت به بازپسگیری زمین آن اقدام شود تا این ظرفیت در اختیار سرمایهگذاران و واحدهای فعال قرار گیرد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش نظام بانکی در احیای واحدهای غیرفعال گفت: بانکها باید برای متقاضیانی که با هدف احیای واحدهای راکد وارد میدان میشوند، بستههای تشویقی و تسهیلات مناسب پیشبینی کنند.
وی خاطرنشان کرد: همراهی نظام بانکی و دستگاههای اجرایی میتواند روند رفع موانع و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید را تسریع کرده و زمینه استفاده از ظرفیتهای موجود استان را فراهم کند.