

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عبادالله کنجوریان، فرماندار شهرستان صحنه و کیومرث جلیلیان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، در مأموریت خود به شهرستان ساوه به نمایندگی از استاندار کرمانشاه، با حضور در مراکز درمانی این شهرستان از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری مسیر کرمانشاه ـ تهران عیادت و وضعیت روند درمان آنان را از نزدیک پیگیری کردند.

این هیئت در اجرای دستور دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به ساوه اعزام شده است تا ضمن بررسی میدانی وضعیت مصدومان، روند درمان و نیازهای آنان و همراهانشان را به‌صورت مستقیم پیگیری کند.

فرماندار شهرستان صحنه و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با پزشکان و کادر درمان، در جریان آخرین وضعیت جسمانی مصدومان قرار گرفتند و بر استمرار پیگیری‌های لازم برای تسهیل روند درمان و رفع نیازهای آنان تأکید کردند.

همچنین در این دیدارها، ضمن عیادت و دلجویی از مصدومان، مراتب همدردی و توجه ویژه استاندار کرمانشاه به وضعیت آنان و خانواده‌هایشان ابلاغ شد.