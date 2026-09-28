دادستان شهرستان راور با تأکید بر ساماندهی اراضی و تعیین تکلیف زمین‌های دولتی، خواستار تشدید نظارت و پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و معاملات مغایر با ضوابط قانونی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور با تأکید بر ساماندهی اراضی و تعیین تکلیف زمین‌های دولتی، خواستار تشدید نظارت و پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و معاملات مغایر با ضوابط قانونی شد.

احسان نوروزی در نشست با رئیس اداره راه و شهرسازی راور، مسائل مربوط به اراضی شهری و روستایی، صدور اسناد مالکیت، معاملات املاک و تعیین تکلیف اراضی دولتی را بررسی کرد و بر هماهنگی دستگاه‌های متولی برای کاهش تخلفات و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به شناسایی برخی اراضی دولتی و مناطق مشکوک به دولتی بودن، گفت: اطلاعات این اراضی به دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اعلام شده است تا از انجام معاملات مغایر با ضوابط قانونی جلوگیری شود.

دادستان راور همچنین بر تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سند تک‌برگ و تعیین تکلیف اراضی قابل واگذاری به افراد واجد شرایط تأکید کرد و خواستار استمرار نظارت دستگاه‌های مسئول بر اراضی و ساخت‌وساز‌ها شد.

نوروزی در پایان بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های متولی برای پیشگیری از جرایم مرتبط با اراضی و تسهیل امور قانونی مردم تأکید کرد.