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مردم خراسان شمالی دویست و یازده شب است که همچون دیگر هموطنان خود در سراسر ایران ایستادگی و مقاومت را در برابر دشمنان تمرین می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خراسان شمالی نیز پا بپای دیگر هموطنان خود در گوشه و کنار این مرز و بوم در دویست و یازدهمین شب از حماسه ایستادگی و مقاومت را پرشور از دیگر شب ها رقم زدند .
اجتماع مردم همیشه در صحنه برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در دویست و یازدهمین قرار شبانه تکرار شد. اجتماع باشکوهی که باز هم نمایشگاه همبستگی ملت برای دفاع از وطن شد.
دویست و یازدهمین شب از حماسه ایستادگی و مقاومت مردم شهرستان فاروج