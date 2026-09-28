به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خراسان شمالی نیز پا بپای دیگر هموطنان خود در گوشه و کنار این مرز و بوم در دویست و یازدهمین شب از حماسه ایستادگی و مقاومت را پرشور از دیگر شب ها رقم زدند .

اجتماع مردم همیشه در صحنه برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در دویست و یازدهمین قرار شبانه تکرار شد. اجتماع باشکوهی که باز هم نمایشگاه همبستگی ملت برای دفاع از وطن شد.

دویست و یازدهمین شب از حماسه ایستادگی و مقاومت مردم شهرستان فاروج

اجتماع شبانه مردم همیشه در صحنه شهر درق در دویست و یازدهمین شب ایستادگی