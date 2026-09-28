به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای اداری گفت: با بهره برداری از این مدارس به زودی، این شهرستان دیگر کمبود فضای آموزشی ندارد.

محمود درویشی همچنین به اجرای طرح نهضت آسفالت اشاره کرد و افزود: امسال خیابان‌ها ومعابر ۱۲ روستا ومسیر دسترسی به گلزار شهدای روستای هادان وروستای بتلیجه که بیش از دو دهه خاکی بودند آسفالت ریزی شدند.

وی به کاهش نرخ رشد جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: شهرستان بویین میاندشت جزو شهرستان‌های پیر استان و تعداد فرزندان در هرخانواده بسیار کاهش یافته است.

حجت اسلام حسن اسکندری امام جمعه بویین میاندشت نیز گفت: پارسال ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل مجتمع فرهنگی شهرستان در نظر گرفته شده بود که متاسفانه این مبلغ از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جذب نشد.