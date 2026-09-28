به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یادواره شهدای منطقه اسکان و عسکریه یزد با حضور مردم و مسئولان و با سخنرانی حجت‌الاسلام بهرامی در میدان صنعت یزد برگزار شد.دبیر اجرایی یادواره شهدای محله اسکان گفت: این یادواره برای چندمین سال متوالی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منطقه اسکان و عسکریه، به‌ویژه رهبر شهید ایران و شهدای مدرسه میناب، در میدان صنعت یزد برگزار شد.

حجت‌الاسلام عفت افزود: در حاشیه برگزاری این یادواره، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مهارتی برای قشر‌های مختلف مردم نیز در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: آموزش‌های مورد نیاز برای شرایط جنگی، آموزش‌های مرتبط با جنگ اقتصادی، برگزاری کلاس‌های خیاطی ویژه بانوان و برنامه‌های آموزشی ویژه نوجوانان از جمله برنامه‌های اجراشده در این مجموعه است.

دبیر اجرایی یادواره شهدای محله اسکان، هدف از برگزاری این برنامه‌ها را گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تقویت فعالیت‌های فرهنگی، افزایش مهارت‌های عمومی و ارتقای آمادگی مردم برای مواجهه با شرایط مختلف عنوان کرد.