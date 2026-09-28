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مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد از خسارت بیش از ۵۰۰ میلیارد ریالی آتشسوزی به بیش از ۱۰ هکتار از باغات مرکبات روستای دسک در دهستان امجز بخش مرکزی عنبرآباد کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهندس خزایی مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد گفت: نیمهشب گذشته باغات مرکبات روستای دسک از توابع دهستان امجز به دلایل نامعلوم دچار آتشسوزی شد.
وی افزود: در این حادثه بیش از ۱۰ هکتار از باغات مرکبات مثمر منطقه در آتش سوخت و بیش از ۳ کیلومتر از لولههای انتقال آب و کابلهای برق نیز آسیب دید.
خزایی با اشاره به کوهستانی بودن منطقه و فاصله حدود ۲۰ کیلومتری دهستان امجز تا مرکز شهر عنبرآباد گفت: نبود تجهیزات اطفای حریق در منطقه موجب افزایش خسارت در زمان وقوع آتشسوزی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد مهمترین درخواست مردم منطقه را استقرار و تجهیز یک دستگاه ماشین آتشنشانی در دهستان امجز عنوان کرد.
وی همچنین گفت: باغات این منطقه در کنار ظرفیتهای کشاورزی، از ظرفیتهای مهم طبیعی و گردشگری شهرستان عنبرآباد به شمار میروند و حفاظت از این سرمایهها ضروری است.
خزایی افزود: علت وقوع این آتشسوزی در دست بررسی است و میزان دقیق خسارت پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.
گفتنی است مردم دهستان امجز با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت محصول، خواستار همکاری مسئولان برای جبران خسارتهای واردشده و استقرار ماشین آتشنشانی در منطقه هستند.
دهستان امجز بهعنوان یکی از نزدیکترین مناطق گردشگری به شهرستان عنبرآباد، سالانه پذیرای گردشگران زیادی است و به گفته مردم منطقه، بیاحتیاطی برخی گردشگران در سالهای اخیر موجب وقوع آتشسوزیهایی در عرصههای طبیعی و باغات این منطقه شده است.