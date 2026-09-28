به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهندس خزایی مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد گفت: نیمه‌شب گذشته باغات مرکبات روستای دسک از توابع دهستان امجز به دلایل نامعلوم دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: در این حادثه بیش از ۱۰ هکتار از باغات مرکبات مثمر منطقه در آتش سوخت و بیش از ۳ کیلومتر از لوله‌های انتقال آب و کابل‌های برق نیز آسیب دید.

خزایی با اشاره به کوهستانی بودن منطقه و فاصله حدود ۲۰ کیلومتری دهستان امجز تا مرکز شهر عنبرآباد گفت: نبود تجهیزات اطفای حریق در منطقه موجب افزایش خسارت در زمان وقوع آتش‌سوزی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد مهم‌ترین درخواست مردم منطقه را استقرار و تجهیز یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی در دهستان امجز عنوان کرد.

وی همچنین گفت: باغات این منطقه در کنار ظرفیت‌های کشاورزی، از ظرفیت‌های مهم طبیعی و گردشگری شهرستان عنبرآباد به شمار می‌روند و حفاظت از این سرمایه‌ها ضروری است.

خزایی افزود: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است و میزان دقیق خسارت پس از بررسی کارشناسی اعلام خواهد شد.

گفتنی است مردم دهستان امجز با توجه به نزدیک شدن فصل برداشت محصول، خواستار همکاری مسئولان برای جبران خسارت‌های واردشده و استقرار ماشین آتش‌نشانی در منطقه هستند.

دهستان امجز به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین مناطق گردشگری به شهرستان عنبرآباد، سالانه پذیرای گردشگران زیادی است و به گفته مردم منطقه، بی‌احتیاطی برخی گردشگران در سال‌های اخیر موجب وقوع آتش‌سوزی‌هایی در عرصه‌های طبیعی و باغات این منطقه شده است.