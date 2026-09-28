قهرمان یزدی تیم ملی ورزش‌های الکترونیک ایران پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا، با حضور مسئولان، ورزشکاران و جمعی از مردم در فرودگاه شهید صدوقی یزد مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ابوالفضل آقایی‌نسب، ملی‌پوش یزدی رشته ورزش‌های الکترونیک، پس از درخشش در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب مدال طلای رشته فوتبال الکترونیک، به زادگاهش بازگشت.

آقایی‌نسب با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در سطح بازی‌های آسیایی گفت: مسابقات فوتبال الکترونیک با حضور نمایندگان ۲۲ کشور برگزار شد و تیم ایران پس از پشت سر گذاشتن مرحله گروهی، در مرحله حذفی به مصاف عربستان و سپس ژاپن، میزبان مسابقات، رفت.

وی افزود: تیم ایران در دیدار نهایی نیز برابر مالزی قرار گرفت و با کسب پیروزی، عنوان قهرمانی و مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا با بیان اینکه سطح رقابت‌ها بسیار بالا بود، گفت: کشور‌های آسیایی حاضر در این رشته از مدعیان قهرمانی جهان هستند و همین موضوع، رقابت‌ها را دشوار و فشرده کرده بود.

آقایی‌نسب با اشاره به شرایط میزبانی مسابقات نیز اظهار داشت: با وجود برخی مشکلات و شرایط سختی که در جریان رقابت‌ها وجود داشت، تلاش کردیم تمرکز خود را حفظ کنیم و در نهایت با لطف خدا به عنوان قهرمانی دست یافتیم.

این ورزشکار یزدی، با کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا، بار دیگر نام ایران و یزد را در عرصه ورزش‌های الکترونیک مطرح کرد.