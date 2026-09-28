به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی اردستان گفت: ۱۲۸ هکتار از باغ‌های شهرستان اردستان به کشت گردو اختصاص دارد و پیش بینی می‌شود به طور میانگین از هر هکتار ۹۰۰ کیلوگرم محصول برداشت شود.

طا‌ها کریم فرد افزود: ۷۵ درصد باغ‌های گردو شهرستان اردستان در دهستان برزاوند قرار دارد و سنگی و کاغذی از ارقام گردوی کشت شده در این منطقه است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را برخورداری از نشان تجاری، ترویج باغداری و کشاورزی و معرفی ظرفیت‌های این روستا برشمرد و گفت: در کنار این جشنوار ۳۰ غرفه در زمینه صنایع دستی، تولیدات محلی، محصولات کشاورزی و باغی فرآوری شده از روستای نیسیان برپا شده است.