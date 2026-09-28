مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: همزمان با چهاردهمین مرحله پویش «نبض تحول دیجیتال»، سامانه جدید «صدور ثبت منبع وارداتی و پروانه ورود آرایشی و بهداشتی» پیاده‌سازی شد.

اجرایی شدن «سامانه صدور ثبت منبع وارداتی و پروانه ورود آرایشی و بهداشتی»

اجرایی شدن «سامانه صدور ثبت منبع وارداتی و پروانه ورود آرایشی و بهداشتی»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید کاظمی با اشاره به چهاردهمین مرحله پویش «نبض تحول دیجیتال» گفت: سامانه جدید «صدور ثبت منبع وارداتی و پروانه ورود آرایشی و بهداشتی» با هدف ایجاد کدینگ ساختاریافته، اعمال دستورالعمل‌های جدید، تسهیل ثبت اطلاعات برای کاربران و دریافت کد ثبت در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: راه‌اندازی این سامانه با هدف کاهش مراجعات حضوری متقاضیان انجام شده و فرآیند بررسی و پیگیری درخواست‌ها در سطوح مختلف به‌صورت برخط و سیستمی انجام می‌شود تا متقاضیان بتوانند مراحل مربوط به درخواست خود را به شکل الکترونیکی دنبال کنند.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو ادامه داد: با اجرای این خدمت، فرآیند‌های مرتبط با «مجوز ثبت منبع وارداتی و پروانه ورود آرایشی و بهداشتی» به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و متقاضیان از مزایای الکترونیکی شدن این فرآیند‌ها بهره‌مند خواهند شد.

وی توضیح داد: یکی از اهداف اصلی این سامانه، تسهیل نحوه ثبت اطلاعات و تسریع فرآیند دریافت کد ثبت است که با ساختار جدید سامانه و اعمال دستورالعمل‌های مربوطه، فرآیند درخواست و بررسی آن به شکل منسجم‌تری انجام خواهد شد.

کاظمی گفت: متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست و پیگیری فرآیند‌های مربوطه به سامانه مدیریت پروانه‌ها به نشانی IRC.ttac.ir مراجعه کنند.

وی اظهار کرد: الکترونیکی شدن این فرآیند‌ها ضمن کاهش نیاز به مراجعات حضوری، امکان بررسی و پیگیری درخواست‌ها را در بستر سامانه فراهم می‌کند و متقاضیان می‌توانند وضعیت درخواست خود را به‌صورت غیرحضوری دنبال کنند.

کاظمی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات الکترونیکی سازمان غذا و دارو با هدف تسهیل ارائه خدمات، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت فرآیند‌ها و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های کاربران ادامه خواهد داشت.