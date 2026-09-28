به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به برنامه‌ریزی برای توزیع متوازن اکران‌ها در سطح شهر گفت: با هدف دسترسی عادلانه شهروندان به آثار جشنواره، اکران فیلم‌ها در پنج محدوده شهری شامل مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب برنامه‌ریزی شده است.

ستوده فر ادامه داد: سینما چهارباغ در مرکز شهر، سیتی‌سنتر در جنوب، فدک در شرق و سینما‌های بهمن در منطقه ۱۵ و مهتاب در رهنان در غرب شهر میزبان اکران‌های جشنواره خواهند بود تا خانواده‌ها و کودکان در مناطق مختلف بتوانند با سهولت بیشتری به فیلم‌های این رویداد دسترسی داشته باشند.

وی گفت: اکران رسمی فیلم‌های جشنواره از دوازدهم مهر آغاز می‌شود و در این دوره ۱۵ فیلم بلند در بخش رقابتی جشنواره با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

ستوده فر با اشاره به آماده‌سازی مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای (ره) برای میزبانی جشنواره تاکید کرد: علاوه بر اکران فیلم‌ها، نشست‌ها، برنامه‌های تخصصی و فعالیت‌های مرتبط با جشنواره در این مجموعه برگزار می‌شود و در محوطه باز مرکز نیز برنامه‌های شبانه و فعالیت‌های جنبی برای کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است.

مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ادامه داد: تلاش کرده‌ایم خانه جشنواره از نظر امکانات و تجهیزات در شرایط مناسبی قرار داشته باشد تا علاوه بر فراهم کردن فضای حرفه‌ای برای عوامل جشنواره، فرصت بیشتری برای ارتباط کودکان و نوجوانان با هنرمندان و فعالان سینما فراهم شود.

ستوده‌فر با اشاره به آیین افتتاحیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان افزود: افتتاحیه معنوی جشنواره روز شنبه یازدهم مهر در گلستان شهدا و در جوار مزار شهدای جنگ رمضان برگزار می‌شود و این رویداد از دوازدهم مهرماه وارد مرحله رسمی اکران فیلم‌ها خواهد شد.

وی تاکید کرد: آیین اختتامیه جشنواره نیز شانزدهم مهرماه در قالب یک رویداد تخصصی برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به شرایط اجتماعی متفاوت این دوره گفت: مجموعه حوادث یک سال اخیر و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده است، شرایطی متفاوت را برای جشنواره سال جاری رقم زده و در این دوره با موضوع شهدای کودک و نوجوان نیز روبه‌رو هستیم؛ بنابراین تلاش شده است برنامه‌های جشنواره ضمن حفظ فضای فرهنگی و هنری، با توجه به این شرایط طراحی و اجرا شود.

سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوان با شعار رویای کودکان در پرده نقش جهان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.