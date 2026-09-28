پخش زنده
امروز: -
طرح هوشمندسازی توزیع آرد در جامعه عشایری استان از ابتدای مهرماه وارد مرحله اجرا شده و با هدف توزیع عادلانه، شفافسازی فرآیند توزیع و تسهیل دسترسی عشایر به سهمیه آرد در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی، با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدماترسانی به جامعه عشایری اظهار کرد: در این طرح، اطلاعات خانوارهای عشایری، میزان سهمیه و فرآیند دریافت آرد در سامانه ثبت و پایش میشود تا ضمن کاهش مراجعات غیرضروری، امکان نظارت دقیقتر بر توزیع و جلوگیری از انحراف در سهمیهها فراهم شود.
میثم وحیدی افزود: هوشمندسازی توزیع آرد تنها تغییردر شیوه توزیع نیست، بلکه گامی برای ایجاد فرآیندی شفاف، قابل رصد و عادلانه در ارائه خدمات به عشایر است.
وحیدی با اشاره به شرایط خاص زندگی و پراکندگی جامعه عشایری گفت: تلاش میشود با اجرای این طرح، دغدغه عشایر در تأمین آرد کاهش یافته و دسترسی آنان به سهمیه اختصاصیافته تسهیل شود.
مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی همکاری دستگاههای اجرایی، تعاونیهای عشایری، عوامل توزیع و همراهی جامعه عشایری را در اجرای موفق این طرح ضروری دانست و بر شناسایی و رفع مشکلات احتمالی در مسیر اجرا تأکید کرد.