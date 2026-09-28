در برخورد موتورسیکلت و اتوبوس در محور اراک به ازنا، ۱ نفر جان باخت و ۷ نفر از مصدومان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) منتقل شدند.

هشت جان باخته و مصدوم در برخورد موتورسیکلت و اتوبوس در محور اراک به ازنا

هشت جان باخته و مصدوم در برخورد موتورسیکلت و اتوبوس در محور اراک به ازنا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: در پی گزارش تلفنی مبنی بر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با اتوبوس در محور اراک ـ ازنا، محدوده تقاطع سرسختی سفلی، بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های دستجرده و خیرساز شهباز به محل حادثه اعزام شدند.

در پی این برخورد، ۱۵ نفر مصدوم شدند. کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه، ضمن انجام تریاژ، اقدامات حمایتی و درمانی پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان آغاز کردند.

در ادامه، ۷ نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات فوریت‌های پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند و سایر مصدومان نیز خدمات درمانی مورد نیاز را در محل حادثه دریافت کردند.

متأسفانه راننده موتورسیکلت، جوانی حدود ۲۰ ساله، به‌دلیل شدت جراحات و آسیب‌های متعدد، پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس جان خود را از دست داده بود.