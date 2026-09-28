

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد عنوان کرد: کرمانشاه در زمینه انسداد چاه‌های غیرمجاز یکی از استان های برتر کشور محسوب می‌شود و در سال گذشته تعداد ۱۴۳۸ حلقه چاه غیرمجاز با تلاش‌ دستگاه‌های متولی مسدود شد‌‌‌.

وی افزود: از ابتدای سال جاری نیز تعداد ۴۷۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که این سطح از عملکرد بسیار قابل تقدیر است. معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: چاه‌های غیرمجاز یک تهدید بسیار جدی برای منابع آب زیرزمینی و توسعه پایدار کرمانشاه محسوب می‌شوند و تمامی دستگاه‌ها متولی باید در روند اجرایی برنامه انسداد این چاه ها مشارکت فعال داشته باشند.

وی به برنامه انسداد چاه‌ها غیرمجاز در سال جاری اشاره کرد و گفت: این برنامه پس از جمع بندی کارشناسی و تعامل با وزارت نیرو در زمینه چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و صرفه جویی از محل اصلاح و تعدیل، نهایی خواهد شد و با تمام توان برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

نجفی به ضرورت استفاده از تجربیات و دانش اساتید دانشگاهی اشاره کرد و گفت: حل چالش بی آبی و ناترازی انرژی بدون همراهی اساتید دانشگاه امکان پذیر نیست و تلاش می‌کنیم بسترهای لازم برای حضور بیشتر این عزیزان در کارگروه های مرتبط را فراهم کنیم.

در این نشست موضوع ابلاغ تکلیف اصلاحی طرح تعادل بخشی برای سال ۱۴۰۵ مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در ادامه ارائه گزارش پیشرفت اقدامات طرح احیاء و تعادل بخشی و آسیب شناسی دلایل عدم اقدام موثر در زمینه انسداد چاه های غیرمجاز در سال جاری ارائه شد.