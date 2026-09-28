طرح نوسازی پالایشگاه روغن سازی ایرانول آبادان به مناسبت گرامیداشت سالروز شکست حصر آبادان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: هدف از سفر به آبادان آغاز طرح نوسازی پالایشگاه روغن سازی ایرانول است و ظرفیت‌های بالایی در این شهر وجود دارد که باید از ظرفیت‌های موجود نهایت استفاده را ببریم.

او افزود: برخی از واحد‌های ما در این منطقه مانند کشتی سازی اروندان و کشتی سازی جمهوری اسلامی ایران باید در شهر‌ها شهرک‌های مسکونی بسازند و مجموعه تابعه وزارت باید همکاری منطقه آزاد مجموعه مسکونی کارگران را احداث کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر تولیداتی که در شهر انجام می‌شود از جمله لباس کار را از تولیدات همان شهر تهیه کنیم می‌توانیم باعث رونق اقتصادی در منطقه شویم.

میدری با اشاره به موضوع واگذاری پالایشگاه آبادان گفت: پالایشگاه آبادان در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار ندارد و پالایشگاه‌های دیگر در این فهرست قرار دارد و پالایشگاه آبادان به دلیل دارا بودن نفت کوره برای وزارت درآمد دارد پس رد دیون اصلا مطرح نیست.

او افزود: در مورد سیستم کارگرانی که با قرارداد غیر مستقیم فعالیت می‌کند اداره استخدامی باید پیگیری کند و روز گذشته برای بهبود معیشت کارگران با قرارداد مستقیم جلسه‌ای برگزار شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مورد کشتی سازی هم امروز بازدیدی از آنجا انجام خواهد شد و تلاش داریم این واحد تولیدی را به مدار تولید بازگردانیم تا هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم اشتغال سازی را مجدد در منطقه احیا کنیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) هم با اشاره به فعالیت سه شرکت از زیر مجموعه بزرگ تاپیکو در آبادان گفت: پتروشیمی آبادان با تلاش کارگران این مجموعه امروز به سود آوری رسیده و این خبر خوش این روز‌های مجموعه تاپیکو است.

شهیدی پور افزود: با احیاء پتروشیمی آبادان و تعییرات مدیریتی ایجاد شده توانستیم این پتروشیمی را به چرخه تولید بازگردانیم و واحد ۳۰۰ این پتروشیمی از روز‌های گذشته به تولید بازگشته و می‌توان گفت تمام واحد‌های پتروشیمی آبادان در مدار فعالیت قرار دارند.

او ادامه داد: امروز با آغاز طرح نوسازی پالایشگاه روغن سازی ایرانول آبادان رونق اقتصادی این مجموعه سرعت بیشتری خواهد گرفت.

مدیرعامل تاپیکو گفت: طرح نوسازی در دو محور انجام خواهد شد هم نوسازی و هم کیفی سازی را با تنوع بخشی به محصولات این طرح آغاز خواهد شد.

یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: باید پالایشگاه آبادان از لیست واگذاری به بخش خصوصی خارج شود و قرار دادن پالایشگاه آبادان در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی کاملا جاهلانه، غیر عاقلانه و مخالف امنیت ملی و ضد توسعه ظرفیت تولید است.

جواد سعدون زاده افزود: وزیرکار، تعاون و رفاع اجتماعی و استاندار خوزستان باید به دنبال حذف نام پالایشگاه از این لیست باشد.

او ادامه داد: دولت شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی متعددی در اختیار دارد که می‌تواند بدون خدشه وارد شدن به منافع و امنیت ملی، آنها را به بخش خصوصی واگذار کند، اما پالایشگاه آبادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سعدون‌زاده گفت: توسعه شرکت‌های صنعتی می‌تواند ظرفیت‌های اشتغال را افزایش دهد و انتظار می‌رود فرصت‌های شغلی ایجادشده در اختیار جوانان بومی منطقه قرار گیرد.