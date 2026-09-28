آیین «لاله‌های سفید» به مناسبت سالروز فاجعه خونین منا و بزرگداشت شهدای این حادثه، با حضور مسئولان بنیاد شهید و سازمان حج و زیارت در تالار شیخ صدوق حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه منا با حضور حجت‌الاسلام نواب سرپرست حجاج ایرانی، حجت‌الاسلام موسوی‌مقدم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید، رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از خانواده‌های شهدا برگزار گردید.

طاهره تبیرئی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران، در این مراسم اظهار داشت که این آیین به‌صورت ملی در سراسر کشور برگزار می‌شود تا یاد شهدای این حادثه گرامی داشته شود. وی با اشاره به آمار شهدای فاجعه منا، اعلام کرد در این حادثه بیش از ۴۶۰ زائر ایرانی جان باختند که چهار تن از آنان از شهرستان‌های استان تهران بودند.

در حاشیه این مراسم، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، با اشاره به آخرین وضعیت اعزام زائران عمره، از اعزام تیم سازمان حج به عربستان برای انجام مقدمات اسکان، تغذیه و حمل‌ونقل خبر داد.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: در بخش پروازها، مذاکرات با طرف سعودی و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی برای تعیین نحوه فعالیت و قیمت نهایی سفر ادامه دارد. وی همچنین پیش‌بینی کرد که اعزام عمره‌گزاران و آغاز ثبت‌نام این دوره از نیمه دوم مهرماه آغاز شود و برای دوره نخست، برنامه‌ریزی اعزام حدود ۲۰ هزار زائر صورت گرفته است.